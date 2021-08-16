وليد الحجام: سيتم الاعلان عن اسم رئيس الحكومة المناسب في الوقت المناسب

أكد الاثنين 16 أوت، مستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجام انه سيتم الاعلان عن اسم رئيس الحكومة المناسب في الوقت المناسب.و|أعرب وليد الحجام في تصريح للإذاعة الوطنية عن تفهمه للطلبات بالإسراع في الكشف عن اسم رئيس الحكومة الجديد، مشددا على ان رئاسة الجمهورية ترى ما يعتبره البعض تاخيرا في الاعلان عن ذلك انه من باب التريث.وابرز وليد الحجام ان الرئيس قيس سعيد يعمل منذ الاعلان عن التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 على كل الملفات وانه حريص على ملف رئاسة الحكومة وعلى ان "ياخذ هذا الملف وقته حتى تتم بلورة فكرة واضحة عن مستوى رئيس الحكومة والفريق الحكومي الذي سيعمل معه وعن مستوى طريقة العمل في الفترة القادمة".ولفت الى ان الموضوع لا يهم فقط رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة والى ان هناك مسارات اخرى سياسية واقتصادية واجتماعية يتعين النظر فيها.يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر مساء يوم 25 جويلية الماضي، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.الفيديو بداية من الدقيقة 26