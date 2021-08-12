قيس سعيد: شبكات الفساد في تونس أطول وأعقد من شبكات تصريف المياه

شبكات الفساد في تونس أطول وأعقد من شبكات تصريف المياه’

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 12 أوت 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وذلك بحضور رضا الغرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية.واطلع رئيس الدولة، بالمناسبة، على المنظومة المعتمدة لحماية الثروة الفلاحية والغابية والاحتياطات والترتيبات التي تم اتخاذها لمواجهة موجة الحرائق التي تشهدها بعض المناطق ببلادنا والتي شهدت، هذه السنة، ارتفاعا ملحوظا وتسببت في تضاعف المساحات المتضرّرة.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية , أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة تكثيف العمل الاستشرافي وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية وتوفير التجهيزات وطائرات الإطفاء، فضلا عن مزيد اليقظة وتعزيز تكوين الإطارات والأعوان لاستشعار الكوارث والتصدي لها.وتوجّه رئيس الدولة بالشكر لكلّ الهياكل الوطنية المتدخّلة في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية على حسّها الوطني وجهودها الكبيرة، ونبّه إلى أنه سيقع تحميل المسؤولية كاملة وتطبيق القانون على كلّ من يشارك في افتعال الحرائق ويساهم في التنكيل بالشعب.كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة الاستعداد الجيّد لموسم الأمطار والفيضانات، ودعا، في هذا الإطار، إلى التحرك بصفة استباقية عبر الإسراع بالتدخل على مستوى جهر السدود ومجاري الأودية وشبكات التطهير.وقال سعيد من خلال فيديو بثته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية..’’ سنتحدث خلال هذا الاجتماع عن شبكات الفساد في تونس والتي هي أطول وأعقد من شبكات تصريف المياه’’.وأضاف سعيد قائلا ’’نيران ألسنتها تتصاعد في بعض المناطق وماء مقطوع في بعض المدن لمدة تفوق النصف شهر على غرار مدينة المتلوي من ولاية قفصة.وشدد سعيد على أن هناك من يعمل الان على قطع مياه الشرب في بعض المناطق ,مشددا على أن قطع المياه عن السكان هو اجرام في حق التونسيين.وأشار سعيد الى أن هناك حرائق مُفتعلة ,قائلا ..’’من يُشعل النيران سيحترق بألسنتها ’’.وقال سعيد ’’عاهدت الله والشعب على أن أَمضي قُدما الى الأمام والتاريخ لن يعود ابدا الى الوراء’’.وتابع رئيس الجمهورية قائلا ..نلتقي اليوم لمواجهة الكورث ,بعضها طبيعــي منها الحرائق والجوائح ,ولكن بعضها الاخر مفتعل ويرتقي لمرتبة الجريمة وفق تعبيره.وأضاف ..البعض يريد احراق الغابات والحقول وسوف تتصدى لهم قواتنا المسلحة العسكرية والامنية لأنهم يريدون التنكيل بالشعب وليعلموا مرة أخرى أنهم سيحترقون بألسنة النار التي يُشعلونها .