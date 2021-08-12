وزيرة الاقتصاد تتابع مدى التقدم في إعداد الميزان الإقتصادي لسنة 2022.

أشرفت سهام بوغديري نمصية المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار صباح اليوم بمقر قسم التنمية والتعاون الدولي والإستثمار على اجتماع حضره عدد من المديرين العامين، خصص للنظر في التقدم في إعداد مشروع الميزان الإقتصادي لسنة 2022.





وأكدت سهام نمصية على أهمية الإعتماد في إعداد الميزان الإقتصادي على رؤية واضحة وموضوعية، تأخذ في الإعتبار التحديات القائمة وأبرز الأولويات وتطور الأوضاع الإقتصادية والمالية في المرحلة الراهنة، مشددة على ضرورة إحكام التنسيق بما يضمن التناغم بين الميزان الإقتصادي وقانون المالية لسنة 2022 سواءا من حيث منوال النموأو من حيث البرامج والمشاريع المرسومة للسنة المعنية، داعية في ذات السياق إلى مضاعفة الجهود بما يمكن من إعداد هذا المشروع في الآجال المنصوص عليها من جهة وبما يمكن من ظبط الإطار الإقتصادي لتأطير ميزانية الدولة للسنة القادمة من جهة أخرى.



كما وفر الإجتماع مناسبة تم خلالها التطرق إلى الخطوات والمراحل التي تم قطعها في اتجاه إعداد المخطط التنموي 2021-2025 والرؤية التنموية 2030.



