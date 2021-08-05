أولمبياد طوكيو: الملولي ينهي سباق ال10 كلم في المرتبة 20

أنهى البطل الأولمبي أسامة الملّولي سباق 10000متر في المياه الحرّة بالألعاب الأولمبيّة طوكيو 2020+1 في المرتبة 20 ضمن 26 سبّاحا .وفاز الألماني Florian Wellbrock بالميدالية الذهبية بتوقيت 1:48:33.7ويذكر أن أسامة الملولي كان قد توج بالميدالية الذهبية في سباق 1500 مترا في أولمبياد بيكين 2008، والميدالية البرونزية في المسابقة ذاتها في أولمبياد 2012 إلى جانب الميدالية الذهبية في سباق 10 كيلومتر مياه حرة في نفس الأولمبياد.