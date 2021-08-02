مسيّري وزارة المالية ووزارة تكنولوجيا الاتصال يؤديان اليمين أمام رئيس الجمهورية

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 2 أوت 2021، أومرا رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومحمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة.وقد تم تكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، فيما تكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.وأشرف رئيس الجمهورية على موكب أداء اليمين .