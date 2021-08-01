   Om Kalthoum - كوكتيل  

تونس تتسلم 1.5 مليون جرعة من التلاقيح ممنوحة من إيطاليا

Publié le Dimanche 01 Août 2021 - 16:31قراءة: 0 د, 37 ث
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الأحد 1 أوت 2021، على عملية تسلم مليون و500 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 ممنوحة لبلادنا من قبل الجمهورية الإيطالية، وذلك بحضور لورانزو فانارا، سفير إيطاليا بتونس.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أكد رئيس الدولة على أهمية هذا الدعم التضامني النبيل من الجمهورية الإيطالية والذي يعطي دفعا جديدا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين التونسي والايطالي.



وأكد رئيس الجمهورية على حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار. وجدد موقف تونس الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم، محذرا من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230161



En continu

Toutes les news

الأحد 01 أوت 2021 | 22 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:28 16:14 12:33 05:25 03:44
34°
39°% 26:الرطــوبة
تونــس27°
8.75 كم/س
:الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
39°-2732°-2437°-2743°-3033°-25
  • Avoirs en devises
    20484,1

  • (30 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,30381 DT        1$ =2,77896 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juill)   1422,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة