تونس تتسلم 1.5 مليون جرعة من التلاقيح ممنوحة من إيطاليا

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الأحد 1 أوت 2021، على عملية تسلم مليون و500 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 ممنوحة لبلادنا من قبل الجمهورية الإيطالية، وذلك بحضور لورانزو فانارا، سفير إيطاليا بتونس.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أكد رئيس الدولة على أهمية هذا الدعم التضامني النبيل من الجمهورية الإيطالية والذي يعطي دفعا جديدا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين التونسي والايطالي.وأكد رئيس الجمهورية على حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار. وجدد موقف تونس الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم، محذرا من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا.