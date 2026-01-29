يوم تحسيسي تحت شعار "مناهضة العنف المدرسي من أجل بيئة آمنة وداعمة " يوم 6 فيفري 2026 بمدينة العلوم

تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، يوما تحسيسيا تحت شعار "مناهضة العنف المدرسي من أجل بيئة آمنة وداعمة " وذلك يوم الجمعة 6 فيفري المقبل، بمدرج الخوارزميويهدف هذا اليوم الى تسليط الضوء على خطورة ظاهرة العنف المدرسي وتأثيراته السلبية على التلاميذ والمجتمع ككل وتوعية المشاركين بأسباب هذه الظاهرة ومختلف أشكالها وكيفية التعامل معها اضافة الى تعزيز ثقافة الحوار والتسامح في الوسط المدرسيويشارك في هذه التظاهرة عدد من المؤسسات والجمعيات والمنظمات التي تعنى بالطفولة والتربية والتعليم اضافة الى عدد من المختصين في علم النفس والاجتماع والقانون والتلاميذ والأولياءويتضمن البرنامج محاضرات علمية وحلقات نقاش مفتوحة وورشات علمية تفاعلية تهدف الى تنمية مهارات المشاركين في التعامل ممع العنف المدرسي .وسيتم، تنظيم معرض صور ورسومات تجسد خطورة هذه الظاهرة والحلول العملية للحد منها في المؤسسات التربوية