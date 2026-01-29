Babnet   Latest update 16:09 Tunis

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية ومجمع الصناعات التونسيّة لمكوّنات الطيران والفضاء

تمّ التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية ومجمع الصناعات التونسيّة لمكوّنات الطيران والفضاء، بهدف دعم تطوير قطاع الصناعات الجويّة.

وتولى التوقيع على الاتفاقية، كل من المدير العام للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، نور الدين القيزاني، ورئيسة المجمع التونسي لصناعات الطيران والفضاء، ستيفاني سنية الدلالي.


وتهدف الاتفاقية، إلى إضفاء الطابع الرسمي على تعاون قائم، فعليا، على أرض الواقع منذ فترة، فضلا عن تحفيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وتمكين تونس من التموقع كمنصة إقليمية تنافسية في مجال الصناعات الجويّة موجهة نحو التصدير والابتكار والاستدامة.


وتندرج الاتفاقية، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، في إطار التوجهات العامة للاستراتيجية الصناعية الوطنية في أفق سنة 2035.

وترتكز على عدة محاور أساسية، من بينها تعزيز الابتكار والبحث والتطوير وتدعيم سلاسل القيمة الصناعية وتطوير الكفاءات من خلال برامج تكوين متخصصة، إضافة إلى دعم الانتقال البيئي والطاقي.

ويلتزم الطرفان، بموجب هذا الاتفاق، بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتشجيع الابتكار المفتوح واعتماد معايير الاستدامة، فضلا عن تعزيز التكامل ضمن المنظومة الصناعية الوطنية.
