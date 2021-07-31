نوّابٌ يتبرؤون من بيان البرلمان الذي يندّد بايقاف ياسين العياري ويتّهمون الغنوشي بتجاوز القانون‎‎

اتّهم الجمعة 30 جويلية، عدد من نواب البرلمان المساندين للاجراءات الاستثنائية المعلنة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتجاوز القانون على خلفية البيان الصادر باسم رئاسة مجلس النواب للتنديد بايقاف النائب ياسين العياري والدعوة لانعقاد مكتب المجلس بشكل طارئ.
وأكد النواب على غرار نسرين العماري وزهير المغزاوي وأنور بالشاهد ووليد جلاد وحسين جنيح وحاتم المانسي.... ان البيان الصادر باسم رئاسة المجلس لا يمثلهم باعتبار أنه لا وجود لمؤسسة رئاسة البرلمان وأن البرلمان مجمّد وأن وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري اصدرت توضيحا في الغرض وفق ما صرح به حاتم المانسي.
يذكر أن رئاسة البرلمان عبرت عن تنديدها بايقاف ياسين العياري الذي اعتبرته غير قانوني ويمس من حرمة نواب الشعب داعية الي اطلاق سراحه الفوري وانعقاد طارئ لمكتب المجلس.
وأكد النواب على غرار نسرين العماري وزهير المغزاوي وأنور بالشاهد ووليد جلاد وحسين جنيح وحاتم المانسي.... ان البيان الصادر باسم رئاسة المجلس لا يمثلهم باعتبار أنه لا وجود لمؤسسة رئاسة البرلمان وأن البرلمان مجمّد وأن وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري اصدرت توضيحا في الغرض وفق ما صرح به حاتم المانسي.
يذكر أن رئاسة البرلمان عبرت عن تنديدها بايقاف ياسين العياري الذي اعتبرته غير قانوني ويمس من حرمة نواب الشعب داعية الي اطلاق سراحه الفوري وانعقاد طارئ لمكتب المجلس.
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