   Najet - ساكن أصادي  

سعيد يعفي محمّد لسعد الداهش من رئاسة التلفزة الوطنية ويكلف عواطف الدالي بتسييرها

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 21:49قراءة: 0 د, 37 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 28 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا.


وقبل صدور قرار الإعفاء تواترت تصريحات مفادها أن الداهش، منع كلا من نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين ، أميرة محمد، ونائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بسام الطريفي، من دخول مقر التلفزة التونسية مساء اليوم الاربعاء، بدعوى "تنفيذ تعليمات من عميد في الجيش الوطني"، لكن وليد الحجام، الملحق برئاسة الجمهورية والناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، المقدم محمد زكري، نفيا صدور أية تعليمات بخصوص منع الضيوف من دخول مقر التلفزة والمشاركة في برامج حوارية.


يذكر أن أميرة محمد وبسام الطريفي، قد شاركا عشية اليوم، في برنامج حواري بثته "الوطنية1".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229961

Goldabdo  (Tunisia)  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 21h 09m |           
نقابة الصحافيين لن تقبل وستقيم الدنياولن تقعداها على خلفية هاته القرارات المسقطة دون استشارتها.نفدلك طبعا.



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