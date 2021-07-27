شكيب درويش: عبير موسي ماجهاش النوم ومريضة بالفرش والمخدة

قال الكرونيكور في إذاعة " أي اف ام" شكيب درويش ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أكثر المتضررين من التحول السياسي الحالي.
وقال شكيب درويش "ناكدلك انو عبير موسي ماجهش النوم ومريضة بالفرش والمخدة متابعا " عبير موسي تعيش مرارة حقيقية بسبب قرارات قيس سعيد".
وكانت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" وكتلته البرلمانية عبير موسي، رحبت الإثنين، بما اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد من قرارات بشأن تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، داعية إلى ضرورة "الإصلاح الجذري".
ومساء الأحد، أعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وقالت موسي، إن "سعيد قام بتفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رآها صالحة".
وأضافت موسي، في فيديو نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك": "نحن في صف الشعب في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار"، وفق وصفها.
وتابعت: "نتمنى أن يكون الإصلاح جذريا، ونتمنى أن يكون لما حصل نتيجة لما يبحث عنه الشعب التونسي".
واعتبرت موسي أن "الشعب التونسي عبر عن سعادته بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد؛ لأنهم تخلصوا من الإخوان ومن راشد الغنوشي وهشام المشيشي"، حسب قولها.
وقال شكيب درويش "ناكدلك انو عبير موسي ماجهش النوم ومريضة بالفرش والمخدة متابعا " عبير موسي تعيش مرارة حقيقية بسبب قرارات قيس سعيد".
وكانت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" وكتلته البرلمانية عبير موسي، رحبت الإثنين، بما اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد من قرارات بشأن تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، داعية إلى ضرورة "الإصلاح الجذري".
ومساء الأحد، أعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وقالت موسي، إن "سعيد قام بتفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رآها صالحة".
وأضافت موسي، في فيديو نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك": "نحن في صف الشعب في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار"، وفق وصفها.
وتابعت: "نتمنى أن يكون الإصلاح جذريا، ونتمنى أن يكون لما حصل نتيجة لما يبحث عنه الشعب التونسي".
واعتبرت موسي أن "الشعب التونسي عبر عن سعادته بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد؛ لأنهم تخلصوا من الإخوان ومن راشد الغنوشي وهشام المشيشي"، حسب قولها.
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