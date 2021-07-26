   Aziza Jalel - مستنياك  

حزب العمال: تصحيح مسار الثّورة لا يكون بالانقلابات وبالحكم الفردي المطلق

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 11:09قراءة: 0 د, 21 ث
عبر الاثنين 26 جويلية، حزب العمال عن رفضه لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرا انها تمثل من الناحية القانونية خرقا للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده ومن الناحية السياسية إجراءات استثنائية معادية للديمقراطية تجسّم مسعى قيس سعيد منذ مدة إلى احتكار كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وشدد الحزب على أن تصحيح مسار الثورة لا يكون بالانقلابات والحكم الفردي مجددا الدعوة الي إسقاط منظومة الحكم برمتها، رئاسة وبرلمانا وحكومة.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229779

Amir1  (Tunisia)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 10h 14m |           
برافو



En continu

Toutes les news

الاثنين 26 جويلية 2021 | 16 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:15 19:33 16:16 12:33 05:20 03:37
37°
39°% 19:الرطــوبة
تونــس27°
4.12 كم/س
:الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
39°-2737°-2639°-2643°-2739°-30
  • Avoirs en devises
    20378,1

  • (23 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,30333 DT        1$ =2,80440 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juill)   2869,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة