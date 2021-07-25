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الصغير الزكراوي: نحن على أبواب حرب أهلية وكان على سعيد الإحتكام إلى القواعد فوق الدستورية

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 22:51قراءة: 0 د, 25 ث
قال مساء اليوم الأحد 25 جويلية 2021 أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي، إنه كان على رئيس الدولة قيس سعيد الإحتكام إلى القواعد والمبادئ فوق الدستورية التي تعتمد على المحافظة على السلم الإجتماعية.

واعتبر الصغير الزكراوي في تدخل هاتفي له في برمجة خاصة على اذاعة شمس أف أم، أن تونس على أبواب حرب أهلية والمؤسسات بصدد الإنهيار.


وتساءل المتحدث قائلا 'ما الفائدة من الإلتجاء للدستور والبلاد تنهار'.

وأكد الزكراوي أن القرارات المعلن عنها اليوم صعبة، وتابع أنه يبدو أنه أُجبر على اتخاذها استجابة لدعوات العديد من المواطنين.

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