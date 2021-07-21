مراسم التسليم والتسلّم بوزارة الصحة

انعقدت ظهر اليوم بمقر وزارة الصحة مراسم التسليم والتسلم بين وزير الصحة السابق فوزي مهدي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي.وشكر محمد الطرابلسي الوزير السابق فوزي مهدي على المجهودات التي قدمها خلال عهدته على رأس وزارة الصحة كما تمنى فوزي مهدي كل النجاح والتوفيق لمحمد الطرابلسي في مهامه الجديدة.المصدر شمس