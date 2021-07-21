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رئيس الجمهورية لقناة العربية: جمع التونسيين للتطعيم يوم العيد جريمة سياسية والصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة

Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 - 12:56قراءة: 0 د, 20 ث
اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 21 جويلية 2021، أن جمع التونسيين يوم عيد الأضحى للتطعيم هو جريمة سياسية.

وفي تصريح لقناة العربية نشرت منه جزءً على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أكد سعيّد أن إدراة الصحة العسكرية تتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد.


يُشار إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر أمس إقالة وزير الصحة فوزي المهدي.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229533

Tuttifrutti  (Singapore)  |Mercredi 21 Juillet 2021 à 12h 04m |           
Looooooooooooooooool
هو وزيرك سيدي الرئيس ...



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