رئيس الجمهورية لقناة العربية: جمع التونسيين للتطعيم يوم العيد جريمة سياسية والصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة

اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 21 جويلية 2021، أن جمع التونسيين يوم عيد الأضحى للتطعيم هو جريمة سياسية.وفي تصريح لقناة العربية نشرت منه جزءً على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أكد سعيّد أن إدراة الصحة العسكرية تتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد.يُشار إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر أمس إقالة وزير الصحة فوزي المهدي.