تونس تتلقى القسط الأول من 800 ألف جرعة تلقيح أقرتها فرنسا لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد 19

حلت، مساء أمس الاثنين 19 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية تونسية محملة بـــ 300 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كورونا ممنوحة من الجمهورية الفرنسية لفائدة بلادنا، وهي تمثل القسط الأول من 800 ألف جرعة تلقيح أقرتها فرنسا الأسبوع الفارط لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد 19. وسيقع تسلم باقي التلاقيح يوم الخميس 22 جويلية 2021، بما سيرفع في إجمالي التلاقيح الممنوحة من فرنسا إلى بلادنا إلى مليون و100 ألف جرعة.



ووفق بلاغ لرئاسة الجمهوريةلا تترجم هذه الهبة متانة روابط الصداقة والتضامن بين تونس وفرنسا خاصة في مثل هذه الظروف الصحية الصعبة.



