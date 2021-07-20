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في أول أيام عيد الاضحى: رئيس الحكومة يؤدي زيارة تفقدية لمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة

Publié le Mardi 20 Juillet 2021 - 13:28 قراءة: 0 د, 31 ث
أدى رئيس الحكومة هشام مشيشي في اول أيام عيد الاضحى المبارك زيارة تفقدية إلى مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة للاطلاع على استعدادات الاطار الطبي في التكفل بمرضى الكوفيد-19.

وشدد رئيس الحكومة على أن بلادنا في حالة حرب للتصدي لهذه الجائحة وهو ما يقتضي مضاعفة المجهودات وتقديم التضحيات من الجميع داعيا إلى الغاء كل العطل السنوية والاستعانة بكل الطواقم الطبية والتجند في سبيل انقاذ أرواح التونسيين في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها بلادنا.
كما أثنى هشام مشيشي على مجهودات الإطار الطبي وشبه الطبي في الإحاطة بمرضى الكوفيد-19 ومرابطتهم بأقسام المستشفى بعيدا عن عائلاتهم خلال أول أيام العيد.




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