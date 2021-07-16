لعبة العيد مع Ooredoo 25000 دينار نقدا للربح بمناسبة العيد

بلاغ صحفي -

Ooredoo تتمنى لكلّ مشتركيها عيدا سعيدا على طريقتها و تمنحهم إمكانية الفوز بعدّة جوائز نقدية.خصّصت الشركة العديد من الجوائز، تبلغ قيمتها الجملية 25000 دينار لفائدة المشاركين في اللعبة المقامة من يوم الخميس 15 جويلية إلى يوم السبت 17 جويلية.سيتم الإعلان عن 25 فائزا خلال عملية السحب المبرمجة ليوم الاثنين 19 جويلية 2021 ليتحصّل كلّ فائز على مبلغ 1000 دينار نقدا.يمكن للراغبين في خوض التجربة قصد الفوز بإحدى الجوائز، القيام بعملية بسيطة تتمثل في شحن هواتفهم بمبلغ 3 دنانير فما فوق خلال فترة اللعبة.كلّما شحنت هاتفك أكثر، زادت حظوظك في الفوز.وعند القيام بعملية الشحن باستخدام تطبيقة My Ooredoo، تزيد حظوظ فوز المشترك 10 مرّات.إضافة لعمليات الشحن، يمكن للحرفاء الراغبين في المشاركة في اللعبة تعمير القصاصة المخصصة لذلك والمتوفرة مجانا في كلّ متاجرOoredoo .وسيتمّ الإعلان عن الفائزين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال صفحتينا على الفيسبوك والانستغرام. كونوا معنا.