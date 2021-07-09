شركة اللحوم تنطلق في بيع الأضاحي عبر الآنترنت

أكد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية الانطلاق بداية من، اليوم الجمعة، في بيع الأضاحي عبر الانترنت على موقع الشركة .
وقال بن جازية ان الموقع عرف اقبالا كبيرا و سجل 18الف زيارة في ساعة، حيث سجلوا 900 طلب شراء.
وقدم بن جازية لمحة حول الأسعار، حيث قال ان سعر الخروف الأقل من 45 كيلوغرام الكلغ الواحد 13.300 والأكثر من 45 كلغ سعر الكلغ 12.900.
المصدر - شمس
وقال بن جازية ان الموقع عرف اقبالا كبيرا و سجل 18الف زيارة في ساعة، حيث سجلوا 900 طلب شراء.
وقدم بن جازية لمحة حول الأسعار، حيث قال ان سعر الخروف الأقل من 45 كيلوغرام الكلغ الواحد 13.300 والأكثر من 45 كلغ سعر الكلغ 12.900.
المصدر - شمس
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