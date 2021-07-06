فيديو اليوم: أنس جابر تنفعل على مشجع تونسي في مباراتها أمام سابلينكا

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو للاعبة التنس أنس جابر وهي تطالب مشجعا تونسيا بالصمت حتى تستطيع التركيز في مباراة الربع النهائي من دورة ومبلدن.وقال المشجع لانس جابر " يلا أنس " ورددها عدة مرات ما جعلها ترد "راك تقلق فيا انا مش هيا" في إشارة إلى منافستها سابلينكا.وكانت اللاعبة التونسية أنس جابر خرجت من تصفيات بطولة ويمبلدون ، اثر هزيمتها اليوم الثلاثاء أمام البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة 4 عالميا بنتيجة 2 - 0 ، ( 4 - 6 ، و 3 - 6 ) .وكانت أنس جابر المصنفة 24 عالميا قد قدمت أداءا باهرا في بطولة ويمبلدون جعل الجماهير الانقليزية تتفاعل معها وتصفق لها، وذلك بعد أن تمكنت من ازاحة أبرز 3 لاعبات سبق لهن أن توّجن ببطولات الغراند سلام، وهن الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة 111، و الاسبانية غابرين موغروزا المصنفة 12 ، و البولونية ايغا شفيونتيك المصنفة 9 عالميا.