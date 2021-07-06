   Om Kalthoum - ثورة الشك  

فيديو اليوم: أنس جابر تنفعل على مشجع تونسي في مباراتها أمام سابلينكا

Publié le Mardi 06 Juillet 2021 - 17:39 قراءة: 0 د, 46 ث
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو للاعبة التنس أنس جابر وهي تطالب مشجعا تونسيا بالصمت حتى تستطيع التركيز في مباراة الربع النهائي من دورة ومبلدن.
وقال المشجع لانس جابر " يلا أنس " ورددها عدة مرات ما جعلها ترد "راك تقلق فيا انا مش هيا" في إشارة إلى منافستها سابلينكا.



وكانت اللاعبة التونسية أنس جابر خرجت من تصفيات بطولة ويمبلدون ، اثر هزيمتها اليوم الثلاثاء أمام البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة 4 عالميا بنتيجة 2 - 0 ، ( 4 - 6 ، و 3 - 6 ) .

وكانت أنس جابر المصنفة 24 عالميا قد قدمت أداءا باهرا في بطولة ويمبلدون جعل الجماهير الانقليزية تتفاعل معها وتصفق لها، وذلك بعد أن تمكنت من ازاحة أبرز 3 لاعبات سبق لهن أن توّجن ببطولات الغراند سلام، وهن الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة 111، و الاسبانية غابرين موغروزا المصنفة 12 ، و البولونية ايغا شفيونتيك المصنفة 9 عالميا.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 228813

Bensa94  ()  |Mardi 06 Juillet 2021 à 22h 53m |           
Les joueuses de tennis ont besoin d’un calme absolue pour leurs concentrations
C’est différent des autres sports

Incuore  (Tunisia)  |Mardi 06 Juillet 2021 à 18h 29m |           
تعاليق مميزة تهاجم في شخص تونسي ذهب و دفع الأموال و هي كثيرة لتشجيع تونسية و هزته الحماسة كما هزتكم البهامة



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