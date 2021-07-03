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الوضع الوبائيّ حسب نسب الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 20:28 قراءة: 0 د, 30 ث
فيما يلي توزيع نسب الحالات حسب الولايات لكل 100000 ساكن من 17 إلى 30 جوان 2021، علما وانّ نسبة الانذار المرتفعة جدّا تقدّر بـأكثر من 100 حالة لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الانذار المرتفع بين 50 و100 لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الانذار المتوسّط بين 10 و50 حالة لكلّ 100 الف ساكن.

كما تتواصل عمليّات التقصّي وعمليّات تحيين المعطيات المتعلّقة بالتحاليل الايجابيّة في مختلف الجهات، وسيتمّ نشر كل الارقام تباعا على مختلف الوسائط الاتصالية الخاصة بوزارة الصحة.


وتذكّر وزارة الصحة كافة المواطنات والمواطنين بضرورة التقيّد بالاجراءات الوقائيّة وتطبيق البروتوكولات الصحية قصد التحكّم في نسق انتشار الفيروس وكسر حلقات العدوى.



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