إذاعة " اي اف ام" تعتذر للنائب سيف الدين مخلوف ولسنية الدهماني





اعتذرت إذاعة "اي اف ام" للنائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وللكرونيكوز سنية الدهماني بسبب مقال مغلوط نشر في موقع الاذاعة." ورد خطأ في المقال الذي نشر على موقع إذاعة إي أف أم أمس الخميس غرة جويلية حول تصريح سنية الدهماني الكرونيكوز في برنامج" راف ماغ" على راديو إي أف أم، بخصوص الاعتداء على عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر تحت قبة البرلمان أول أمس.وإذ تؤكد إدارة الواب في الراديو أن كلام سنية الدهماني كان موجها للنائب الصحبي سمارة وليس للنائب عن كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، فإنها تعبر عن اعتذارها لهذا الأخير وإلى الكرونيكوز في البرنامج سنية الدهماني، وعن رفضها لكل أشكال العنف في البرلمان أوغيره من الأماكن الأخرى."