أورنج تونس تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق المسابقة السنوية "Orange Summer Challenge"

Communiqué de Presse -

منذ إطلاقها سنة 2010 حرصت أورنج تونس على الالتزام بجعل التكنولوجيا الرقمية متاحة لأكبر عدد ممكن من الناس وجعلها عاملاً لتكافؤ الفرص للجميع. وقد أدى هذا الالتزام الذي تم التعهد به في إطار استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية إلى تعزيز التعاون مع الشركاء عبر إطلاق برامج مختلفة موجهة للشباب لتدريبهم على استعمالات التكنولوجيات الجديدة ودعمهم في مشاريعهم المبتكرة من خلال العديد من المبادرات والمسابقات على غرار مسابقة "Orange Summer Challenge".بعد أكثر من 10 سنوات، استفاد ما يقارب 26000 شاب وشابة بجميع برامج أورنج تونس الرقمية المبتكرة بما في ذلك المنظومة المتكاملة والهادفة لمركز أورنج للتطوير الرقمي والابتكار.§ بالشراكة مع شركة Google وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ، Orange Summer Challenge، المسابقة السنوية لمركز أورنج للتطوير الرقمي Orange Digital Center تحتفل بالذكرى العاشرة على إطلاقها في تونسنظمت مدرسة تعليم البرمجة Ecole du code ، ومركز Orange Developer و FabLab Solidaire و EL FabSpace Lac ، بدعم من جمعية EL Space الدورة العاشرة من مسابقة Orange Summer Challenge بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالشراكة مع Google العالمية.وتتناول المسابقة في دورتها العاشرة هذه السنة موضوع : "التكنولوجيا في خدمة التباعد الجسدي".وخلال الحدث التكنولوجي السنوي، اجتمع 24 من المواهب الشابة والطلبة القادمين من جميع أنحاء الجمهورية في تجربة فريدة من نوعها على مدى 3 أشهر خلال فترة الصيف، ضمن فريق عمل بهدف تطوير 4 حلول تكنولوجية عالية الجودة في وقت قياسي تحت إشراف وتدريب خبراء من Orange Developer Center و EL FabSpace Lac، وقد تمّ خلال 3 أشهر تطوير حلولًا تكنولوجية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة المدمجة، كما تمّ تدريبهم من قبل شركة Google على تقنيات الحوسبة السحابية والتعلم الآلي المعتمد مباشرة على مشاريعهم المبتكرة. وقد أمكن لهم من الاستفادة من التجربة والخبرة الواسعة لـ GIZ والدراية على المستوى المحلي لمواجهة التحديات في دعم تشغيلية وريادة الأعمال للشبانوللتذكير، فقد تم اختيار الطلبة الـ 24 من بين 1800 ملف مشاركة.وخلال فعاليات حفل توزيع جوائز Orange Summer Challenge لسنة 2020 الذي تم تنظيمه يوم 30 جوان ، دافعت كلّ من الفرق الأربعة عن مشاريعها المبتكرة أمام لجنة تحكيم محدودة العدد نظرا للوضع الوبائي الصحي الاستثنائي بحضور السيّد محمد فاضل كريم، وزير تكنولوجيات الاتصال و السيّد Peter Prügel، سفير جمهورية ألمانيا بتونس و السيّد Manfred Horr المدير الاقليمي لمكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتونس وليبيا والسيّد Norman Schräepel مدير برامج التحول الرقمي GIZ و السيّدة ماري ليزا ديربان مديرة الرعاية بأوروبا والشرق الأوسط والسيّدة فرنسواز كوسان المسؤولة المعتمدة العامة بمؤسسة أورنج للاعمال الخيريةو السيدة أسماء النيفر المديرة المشرفة على برامج المسؤولية المجتمعية والإتصال بمجموعة أورنج لإفريقيا والشرق الأوسط والمسؤولة عن نشر مراكز أورنج للتطوير الرقمي والابتكار بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط والسيّد تييري ماييي المدير العام لأورنج تونس.وتم إجراء عملية التصويت بالنسبة للجنة التحكيم عبر تطبيقة الهاتف الجوّال وشكّل 40٪ من النتيجة الإجمالية لأربعة حلول تكنولوجية مبتكرة تمّ عرضها:§ Eaze: حل ذكي يعمل على تحسين وتسهيل مسلك المستهلك في الفضاءات التجارية لجعلها أكثرأمانًا وانسيابية.§ Ubo: رفيق ذكي يساعد الأطفال المصابين بالتوحد على التكيف مع المهام اليومية والتفاعل معالعالم الخارجي.§ ODACO: مدرب رياضي ذكي يمنح الرياضيين تجربة غير مسبوقة لجلسة خاصّة في المنزل.§ Lenus: حل ذكي يقوم برقمنة الخدمات السياحية والفندقية لاحترام التباعد الجسدي وتقديم تجربةفريدة من نوعها للحرفاء داخل المؤسسات السياحية والفندقية.وأفرزت نتائج التصويت عن تتويج مشروع ODACO بالمرتبة الأولى لمسابقة Orange Summer Challenge 2020 فيما آلت المرتبة الثانية لمشروع UBO أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مشروع Lenus وتحصل مشروع EAZE على المرتبة الرابعةوبهذه المناسبة أكد السيّد Peter Prügel، سفير جمهورية ألمانيا بتونس :"إن مستقبل التكنولوجيا الرقمية واستغلال مثل هذه الفرص المتاحة لخلق الآفاق ودعم التشغيل في تونس هما قبل كل شيء في أيادي الشباب التونسي، لذلك نحن سعداء جدا بدعم المواهب والطاقات الشابة وتطوير الأفكار المبتكرة ودفع عجلة الانتقال الرقمي في تونس بفضل مهاراتهم المكتسبة وروحهم وطاقاتهم الإبداعية. "ومن جهته أعرب السيّد تييري ماييي المدير العام لأورنج تونس عن ارتياحه " لأن Orange Summer Challenge لسنة 2020 وفعاليات حفل توزيع الجوائز اننا كنا قادرين على عقدهما عن بعد لأنه كان من المهم تقدير كل العمل والمجهودات التي بذلها الطلبة خلال 3 أشهر في مركز أورنج للتطوير الرقمي والابتكار من أجل تطوير حل تكنولوجي مبتكر ، ومواصلة تشجيعهم على ريادة الأعمال وبعث المشاريع المبتكرة"