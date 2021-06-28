المحكمة الإدارية ترفض دعوى موسي ضد الغنوشي

أفاد مصدر رسمي من البرلمان لاذاعة موزاييك بأنّ المحكمة الإدارية قضت بعد ظهر اليوم الاثنين 28 جوان 2021، ببطلان الدعوة القضائية التي رفعتها رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي ، ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي واتهمته فيها بتدليس مخرجات المكتب من خلال إدراج اتفاقية تركيز الصندوق القطري للتنمية في تونس ضمن جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء.



وأضاف نفس المصدر أن المحكمة رفضت القضية الاستعجالية التي رفعتها موسي ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي وطالبت من خلالها بإبطال الجلسة العامة



