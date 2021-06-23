لطفي العماري: قيس سعيّد استنجد بلطفي زيتون للإعتذار من راشد الغنوشي

انتقد الثلاثاء 22 جوان، الإعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة انشغال رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوماته السياسية وتجاهل الحالة الوبائية التي تعيشها تونس منذ فترة.وقال لطفي العماري " لم نسمع رئيس الجمهورية يتحدث عن الحالة الوبائية الصعبة التي تعيشها البلاد"، مضيفا " رئيس الجمهورية ظهر للتونسيين وخاطبهم عندما أحس أن تصريحاته تم تأويلها في علاقة بالحوار الوطني".وفي سياق متصل، استغرب لطفي العماري لقاء رئيس الجمهورية بالقيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون.وقال " لا أرى لقاء الرئيس بلطفي زيتون وساطة كما يتم الترويج له وإنما الرئيس استنجد بلطفي زيتون للإعتذار من راشد الغنوشي".