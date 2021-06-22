هشام المشيشي : لن أستقيل

الوضع الصحي صعب جدا لكنه لم يخرج عن السيطرة

'نحو تشريك المستوصفات بالقرى والأرياف في حملة التلاقيح

المشيشي مهنئا أبناء شمس أف أم: 'ديمومة إذاعتكم من دعائم الإعلام الحر في تونس'

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي على هامش زيارة له لإذاعة شمس أف أم، أن المطروح أمامه اليوم هو إنقاذ البلاد مضيفا أن رحيله غير مطروح .و أضاف رئيس الحكومة,أن استقالتَه غير مطروحة نهائيا متابعا قوله " من يتحدث عن استقالتي ... لا يعرفني.. أنا مسؤول"...ووصف المشيشي الوضع الصحي في البلاد بالصعب جدا، مؤكدا أن الوضع لم ينفلت من الحكومة ومازال تحت السيطرة.وقال رئيس الحكومة إنه تقرر الترفيع في عدد المستشفيات الميدانية، متحدثا عن وجود مجهود كبير فيما يخص حملة التلقيح، خاصة وأن إجراءات التباعد لم يعُد يقبلها التونسي.وكشف المشيشي أنه تم الترفيع في عدد أسرة الإنعاش 4 مرات.وأفاد رئيس الحكومة أنه يتم العمل على استجلاب التلاقيح حتى يتم تطعيم أكبر عدد من التونسيين.وكشف أنه سيتم التوجه لتشريك مراكز الصحة الأساسية في القرى والأرياف في حملة التلاقيح.وأكد المشيشي أن التوجه للأرياف والقرى والاتصال المباشر مع المواطنين سيكون ناجعا لتطعيم وتسجيل أكبر عدد من التونسيين.وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي أدى صبيحة اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021 زيارة إلى مقر إذاعة شمس أف أم لتهنئة أبناء المؤسسة بعملية التفويت.وأكد رئيس الحكومة أن ديمومة شمس أف أم هي من دعائم الإعلام الحر في تونس، مشددا على أن عملية التفويت تشمل تسوية الوضعية المالية والإدارية ولا مجال للمساس بالخط التحريري للإذاعة.واعتبر المشيشي أن وضعية المصادرة هي وضعية غير طبيعية، مبينا أن عملية التسوية ستشمل كذلك بقية المؤسسات الإعلامية المصادرة.وكانت الكرامة القابضة، أعلنت يوم الإثنين 21 جوان 2021، التفويت في مساهمات الدولة في رأس مال إذاعة شمس أف أم لفائدة المستثمر رؤوف عوادي، مدير عام مؤسسة "Maxula Gestion".يذكر أن إذاعة "شمس أف أم" تأسست سنة 2010 وكانت ملك نجلة الرئيس التونسي السابق بن علي وتمت مصادرتها بعد الثورة.وتعرف الإذاعة مشاكل مادية كبيرة، لذا اتفقت كل الأطراف على التفويت فيها لمستثمر خاص و منذ مدّة كان المستثمر رؤوف عوادي، هو الطرف الذى قدم عرضاً مالياً للحكومة التونسية لشراء الإذاعة.