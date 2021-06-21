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التفويت في مساهمات الدولة في رأس مال شمس أف أم لفائدة المستثمر رؤوف عوادي

رؤوف عوادي
Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 12:50 قراءة: 0 د, 24 ث
أعلنت الكرامة القابضة، اليوم الإثنين 21 جوان 2021، التفويت في مساهمات الدولة في رأس مال إذاعة شمس أف أم لفائدة المستثمر رؤوف عوادي، مدير عام مؤسسة "Maxula Gestion".

يذكر أن إذاعة "شمس أف أم" تأسست سنة 2010 وكانت ملك نجلة الرئيس التونسي السابق بن علي وتمت مصادرتها بعد الثورة.


وتعرف الإذاعة مشاكل مادية كبيرة، لذا اتفقت كل الأطراف على التفويت فيها لمستثمر خاص و منذ مدّة كان المستثمر رؤوف عوادي، هو الطرف الذى قدم عرضاً مالياً للحكومة التونسية لشراء الإذاعة.

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