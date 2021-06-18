حفل سوسة ... عدم سماع الدعوى للمغني " نوردو" واحكام بالسجن" سرسي" في حق 4 متهمين

باب نات - اكد اليوم مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بسوسة 1 جابر الغنيمي لباب نات ان هيئة الدائرة الجناحية وبعد النظر في ملف قضية الملهي بسوسة الذي نظم حفل لمغني الراب نوردو " قررت الحكم بعدم سماع الدعوى في حق هذا الأخير وبالحكم ب9 أشهر ونصف مع تأجيل التنفيذ في حق 4 متهمين من بينهم مستغل الملهي ... مشيرا الى انه وجهت لصاحب الملهي تهم مخالفة التدابير والتحجيرات المعمول بها في حالة وجود مرض وبائي ،ومخالفة القرارات الصادرة ممن له النظر واحداث الهرج والتشويش ومخالفة قانون الطوارئ طبق الفصول 316و312و315, والامر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978.



