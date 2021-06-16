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نجيب الشابي: فعلا ..قيس سعيد من كوكب آخر... والأمر مرشح للانفجار وانقلاب سعيّد على المؤسسات‎

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 11:14 قراءة: 0 د, 25 ث
انتقد الأربعاء 16 جوان، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، أحمد نجيب الشابي تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله رؤساء حكومات سابقة.

وقال الشابي ان سعيد لا يعترف بوجود أزمة اقتصادية ولا أزمة صحية ولا يعترف بحوار بين الفرقاء ولا يؤمن الا بالشرعية التي أتت به الي السلطة ويعتبر ان بقية المؤسسات لا شرعية لها.


وعلق الشابي قائلا " فعلا لم يخطئ الرئيس حينما قال انه من كوكب اخر" محذرا من انفجار الوضع وانقلاب سعيد على المؤسسات داعيا الي مؤتمر شعبي للإنقاذ.



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