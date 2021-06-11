   Abdelwahab - ساعة مبشوفك جنبي  

سعيّد للطبوبي: لا حوار مع من تعلّقت به شبهات فساد

Publié le Vendredi 11 Juin 2021 - 22:17 قراءة: 0 د, 26 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عشيّة اليوم الجمعة 11 جوان 2021 بقصر قرطاج، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيّد نور الدين الطبوبي.

وتطرّقت المحادثة إلى الوضع العام في البلاد واستمرار الأزمة السياسية، فضلا عن مناقشة جملة من التصوّرات الممكنة للخروج من الوضع الحالي الذي تمرّ به تونس.


وجدّد رئيس الدولة التأكيد على انفتاحه على الحوار من أجل التوصّل إلى حلّ للأزمة الراهنة. وشدّد، في ذات السياق، على أنه لا حوار مع من تعلّقت به شبهات فساد، وبأنه لا مجال للتفريط في أيّ مليم من أموال الشعب التونسي.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 227407

Adel22  (Tunisia)  |Vendredi 11 Juin 2021 à 22h 24m |           
سيبقى الكلام الغامض إلى سنة 2024

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 11 Juin 2021 à 22h 00m |           
لا حوار مع من تعلّقت به شبهات فساد... أما من ثبتت عليه تهمة الفساد واستقال من اجل ذلك فيقع تكليفه برئاسة حكومة تصريف الأعمال واستقباله بانتظام، أي منطق هذا؟
أما القول "لا مجال للتفريط في أيّ مليم من أموال الشعب التونسي" يفسر بوضوح ويعلل الزيادة بـ 18 % في ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021



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