سعيّد للطبوبي: لا حوار مع من تعلّقت به شبهات فساد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عشيّة اليوم الجمعة 11 جوان 2021 بقصر قرطاج، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيّد نور الدين الطبوبي.وتطرّقت المحادثة إلى الوضع العام في البلاد واستمرار الأزمة السياسية، فضلا عن مناقشة جملة من التصوّرات الممكنة للخروج من الوضع الحالي الذي تمرّ به تونس.وجدّد رئيس الدولة التأكيد على انفتاحه على الحوار من أجل التوصّل إلى حلّ للأزمة الراهنة. وشدّد، في ذات السياق، على أنه لا حوار مع من تعلّقت به شبهات فساد، وبأنه لا مجال للتفريط في أيّ مليم من أموال الشعب التونسي.