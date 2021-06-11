عميد المحامين: منظمة أنا يقظ جاهلة بالقانون وجاهلة بأعراف وتقاليد المحاماة

أكــد اليوم الجمعة عميد المحامين إبراهيم بودربالة، بأنه سلطة منتخبة والقانون خول له الحضور في كل المحاكمات وذلك في رده على منظمة أنا يقظ بخصوص القضية المتعلقة بنبيل القروي .ونفي عميد المحامين في خلال مداخلته على اذاعة شمس محاولته الضغط على قاضي التحقيق المشرف على قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.وقال عميد المحامين، إن ما ورد في بيان منظمة أنا يقظ حول مستجدات ملف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي في نقطته الثانية يدل على جهل بالقانون وجاهلة بأعراف وتقاليد المحاماة .وفي ما يتعلق بحضور عدد من النواب لمساندة نبيل القروي ,قال عميد المحامين بأن النواب سلطة تشريعية .واشار ابراهيم بودربالة الى أن الوحيد الذي اعتصم داخل بهو القطب القضائي هو نبيل القروي طرف النزاع في القضية .وكانت منظمة أنا يقظ قد حذرت في بيان لها يوم الثلاثاء، من كل محاولات تسييس ملف نبيل القروي للضغط على القضاة المتعهدين بالقطب القضائي المالي والحال أن الإشكال قانوني وأن نبيل القروي ليس سجينا سياسيا وانما متهم في قضايا غسل أموال.واستنكرت المنظمة تدخّل السلطة التشريعية ممثلة في شخص سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب إلى جانب عدد من نواب كتلتي النهضة وقلب تونس في قرارات القضاء من خلال محاولات الضغط والتأثير على مجريات القضية وتسييسها مما يضرب مبدأ الفصل بين السلط واستقلاليّة القضاء.وشددت أنا يقظ على أن عميد المحامين لا صفة له « لمعاينة » أعمال القضاء، مستغربة من استغلاله لمكانته الاعتبارية كممثل لسلك المحاماة للتأثير على مجرى الملف من خلال الحضور من ضمن « المساندين » والإدلاء بتصريحات اعلاميّة لقناة نسمة أمام مقر القطب القضائي.