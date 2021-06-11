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المنزه: محاصرة عنصر اجرامي محل 10 مناشير تفتيش في قضايا تحويل وجهة وسرقات

Publié le Vendredi 11 Juin 2021 - 12:03 قراءة: 0 د, 15 ث
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمنزه أمس من القبض على عنصر اجرامي مصنف خطير ارتكب 10 قضايا اجرامية من بينهما تحويل وجهة فتاة ،والتحيل ،والسرقة ....

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.
وقد تم حجز اموال وثائق بحوزته كان يستعملها في عمليات التحيل

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