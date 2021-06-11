بولبابه سالم للجزيرة مباشر: قوى الشر العربية و أدواتها الوظيفية تواصل تعفين الأوضاع و التهديد بالاغتيالات في تونس

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر تعقيبا على اعلام وزارة الداخلية رئيس البرلمان راشد الغنوشي بوجود مخطط جدي لاغتياله ان قوى الشر العربية و أدواتها من منصات إعلامية و أحزاب وظيفية تسعى الى تعفين الأوضاع في تونس و وأد التجربة الديمقراطية رغم محاولاتهم المتكررة التي فشلت في حل البرلمان و إسقاط الإرادة الشعبية، و اعتبر ان الأزمة في تونس سياسية و يتم تغذيتها لمنع التقاء ابناء الوطن الواحد .و أضاف ان اغتيال الغنوشي سيشعل العنف في تونس ، كما أشار الى وجود تنافس امريكي فرنسي إيطالي و تركي على تونس بسبب مشاريع اعادة تنمية ليبيا حيث ستكون تونس مقرا للكثير من الشركات العملاقة لهذه الدول و لكل اجنداته و حلفائه .