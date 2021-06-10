قضية القروي: النيابة العمومية تتهّم الخبراء بالتّدليس

أكّد مصدر قضائي مطلع لاذاعة موزاييك أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بتاريخ 5 جوان الجاري بالبحث في قضية تتعلق بالتدليس متهم فيها ثلاثة خبراء عدليين تم تكليفهم من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بإعداد تقرير اختبار فني في القضية المتهم فيها رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بتبييض الاموال والموقوف على ذمتها تحفظيا.وكان فريق الدفاع عن نبيل القروي قدم شكاية جزائية ضد الخبراء الثلاثة وتولت النيابة العمومية إحالتها على الفرقة المركزية التابعة للحرس الوطني بالعوينة للبحث بشأنها.وبعد استيفاء الأبحاث وإحالتها على أنظار النيابة العمومية التي إطلعت على نتائجها لتقرر إثرها توجيه الاتهام بالتدليس إلى الخبراء الثلاثة وإحالة الملف على أنظار التحقيق للتعهد بالبحث .وكان محامي نبيل القروى رضا بالحاج أعلن الخميس 10 جوان، أنه تم اليوم إحالة الخبراء المكلفين بإجراء الإختبار في قضية نبيل القروي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل تعمد الخبير تغيير الحقيقة.وأوضح بالحاج أن تغيير الخقيقة جريمة نص عليها الفصل 11 من القانون 61 المؤرخ في 23 جوان 1993 و المتعلق بالخبراء العدليين و ينص على عقابها الفصل 72 من المجلة الجزائية و عقوبتها السجن بقية العمر و الخبير يكون متعمدا عندما يكون تغيير الحقيقة لا يمكن أن يقع فيه مثله من الخبراء .يذكر ان القروي كان قدم قضية ضد الخبراء الذين اجروا الاختبارات في القضية بتهمة تزوير التقرير النهائي للاختبار.