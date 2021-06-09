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وزارة العدل تقرر التمديد لمنظوريها في أجل التسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا

Publié le Mercredi 09 Juin 2021 - 18:55 قراءة: 0 د, 32 ث
تبعا للمراسلات الموجّهة لمختلف المشرفين القضائيين والإطارات وممثلي الهيئات المهنية من الأسرة القضائية المعنية بتحديد قائمة المعنيين بالأولوية الثالثة للتلقيح تطبيقا لمنشور رئيس الحكومة عدد 10 بتاريخ 25 ماي 2021 و بغاية استحثاث نسق تجميع المعطيات، تعلم وزارة العدل أنه تقرّر التمديد في الأجل الأقصى لمد الوزارة بالمعطيات المطلوبة إلى يوم 15 جوان 2021 .

هذا و تدعو الوزارة مختلف الهيئات المعنية لاستحثاث تجميع المعطيات الخاصة بمنظوريهم وفق الصيغة الالكترونية التي سبق مدهم بها و تُعلم أنها تضع قيد الاستغلال منصة رقمية للتسجيل المباشر من قبل القضاة والإطارات والأعوان الراجعين لها بالنظر و ذلك عبر المنصة الرقمية على الشبكة الداخلية للوزارة التي تشمل كافة المحاكم والهياكل التابعة لها..

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