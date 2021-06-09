وزارة العدل تقرر التمديد لمنظوريها في أجل التسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا

تبعا للمراسلات الموجّهة لمختلف المشرفين القضائيين والإطارات وممثلي الهيئات المهنية من الأسرة القضائية المعنية بتحديد قائمة المعنيين بالأولوية الثالثة للتلقيح تطبيقا لمنشور رئيس الحكومة عدد 10 بتاريخ 25 ماي 2021 و بغاية استحثاث نسق تجميع المعطيات، تعلم وزارة العدل أنه تقرّر التمديد في الأجل الأقصى لمد الوزارة بالمعطيات المطلوبة إلى يوم 15 جوان 2021 .



هذا و تدعو الوزارة مختلف الهيئات المعنية لاستحثاث تجميع المعطيات الخاصة بمنظوريهم وفق الصيغة الالكترونية التي سبق مدهم بها و تُعلم أنها تضع قيد الاستغلال منصة رقمية للتسجيل المباشر من قبل القضاة والإطارات والأعوان الراجعين لها بالنظر و ذلك عبر المنصة الرقمية على الشبكة الداخلية للوزارة التي تشمل كافة المحاكم والهياكل التابعة لها..



