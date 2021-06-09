البرلمان: لجنة شؤون ذوي الإعاقة تستمع إلى جمعية "تونس أرض الإنسان"

عقدت اللجنة الخاصّة لشؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشّة يوم الاثنين 07 جوان 2021 جلسة استماع إلى جمعية "تونس أرض الإنسان" حول بعض المسائل المتعلقة بذوي الإعاقة.وفي البداية قدّم ممثلو الجمعية مقترحات لتعديل الفصلين 48 و49 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم في اتجاه تمتيع هذه الفئة بأقصى حد ممكن من الامتيازات الجبائية والديوانية بخصوص اقتناء وتوريد السيارات اللازمة لتنقلاتهم ومختلف التجهيزات والوسائل اللازمة لحسن اندماجهم في المجتمع. كما قدموا شرح أسباب لدواعي ما اقترحوه من تعديلات أهمها ما يعانيه ذوو الإعاقة من مشقة وكلفة في تنقلاتهم بوسائل النقل العمومي المكتظة وغير المؤهلة لخصوصياتهم وحاجياتهم مما يعيق تمتعهم بحقوقهم التي يضمنها لهم الدستور والمواثيق الدولية كالتعليم والعمل والترفيه وغيرها.وفي تدخلاتهم أشار النواب الى وجود مقترح قانون يتعلق تقريبا بنفس الموضوع، وهو مقترح القانون عدد 10/2021 المتعلق بتعديل القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005، والمعروض حاليا على أنظار اللجنة التشريعية للصحة والشؤون الاجتماعية. وأشاروا الى عدم جدوى تبني مبادرة ثانية لنفس الغرض بل من الأفضل أن يقوم ممثلو الجمعية إمّا بتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم للّجنة المتعهدة حسب الصيغ التي تقررها هذه الأخيرة أو إعادة صياغتها شكلا ومحتوى بطريقة أكثر إيجازا ودقة وتقديمها للجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة على أن تتولى هذه الأخيرة رفعها إلى اللجنة المتعهدة في شكل توصية.