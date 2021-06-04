كوفيد 19: تمديد العمل بالإجراءات الخاصة بمكافحة كورونا إلى غاية 27 جوان

أعلنت الناطقة الرسمية بأسم الحكومة حسناء بن سليمان خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 4 جوان 2021 مواصلة العمل بالإجراءات السابقة التي تمّ الإعلان عنها سابقا بخصوص مكافحة كورونا إلى غاية 27 جوان 2021، بنا فيها توقيت حظر الجولان من الساعة 10 ليلا وإل الخامسة صباحا.كما تقرّر مواصلة العمل بالإجراءات التي تم اقرارها تتعلق بخصوص البروتوكولات الصحية بالأماكن المفتوحة للعموم.وتقرّر أيضا مواصلة العمل بإجراءات الدخول للجمهورية التونسية من أجل التوقي وحصر حالات الإصابة بكورنا.وبالنسبة للمناطق ذات المخاطر المرتفعة تتولى لجان مقاومة الكوارث دراسة الوضع ويمكنها تشديد الإجراءات، وفق تصريح بن سليمان.