   Oulaya - حواء  

سنية الدهماني: الغنوشي خطير لكن الاخطر نور الدين البحيري

Publié le Vendredi 28 Mai 2021 - 10:50 قراءة: 0 د, 26 ث
قالت المحامية سنية الدهماني ، اليوم الجمعة 28 ماي 2021 ،ان إختيار مصوتي سبر آراء سيغما كنساي وجريدة المغرب لراشد الغنوشي كأسوأ شخصية والأقل ثقة لدى التونسيين معقول في ظل السياسات الحالية الخاطئة.

وأضافت الدهماني "التصويت كان معقولاً بالنظر إلى أداء الغنوشي في سنوات الثورة العشرة ولكن "الغنوشي هو خطر سياسي وربما يعكر صفو الحياة السياسية ولكن الخطر الحقيقي هو نور الدين البحيري الذي هدم أسس القضاء التونسي خلال وزارته للعدل إبان الثورة وما إنجر عنه من كوارث قانونية وقضائية وإجتماعية".





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 226486

Raisonnable  (United Kingdom)  |Samedi 29 Mai 2021 à 06h 43m |           
يكفي أن تشتري شخصا ليسب حتى أباه و أمه و أخوه. هكذا هي كلاب فرنسا.

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 21h 28m |           
هل هي بلهاء تصدق الزرقوني
ام انها تستبله غيرها وتحاول الترويج للزرقوني وترهاته وتسانده في بث الاكاذيب والادعاءات

Elwatane  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 11h 03m |           
الخطر الحقيقي هو سمية الدهماني و امثالها
ممن يمتهنون الشعبوية و و يمارسون السياسة تحت غطاء الصحافة



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