سنية الدهماني: الغنوشي خطير لكن الاخطر نور الدين البحيري

قالت المحامية سنية الدهماني ، اليوم الجمعة 28 ماي 2021 ،ان إختيار مصوتي سبر آراء سيغما كنساي وجريدة المغرب لراشد الغنوشي كأسوأ شخصية والأقل ثقة لدى التونسيين معقول في ظل السياسات الحالية الخاطئة.وأضافت الدهماني "التصويت كان معقولاً بالنظر إلى أداء الغنوشي في سنوات الثورة العشرة ولكن "الغنوشي هو خطر سياسي وربما يعكر صفو الحياة السياسية ولكن الخطر الحقيقي هو نور الدين البحيري الذي هدم أسس القضاء التونسي خلال وزارته للعدل إبان الثورة وما إنجر عنه من كوارث قانونية وقضائية وإجتماعية".