الطبوبي لوزير المالية: أحنا تربّينا رجال ...وصندوق النقد الدولي والله لاهو عاطيكم فرنك

تدخّل الاربعاء 19 ماي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال استضافة وزير المالية علي الكعلي في قناة التاسعة.وهاجم الطبوبي وزير المالية بسبب ملف المشاورات مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الاصلاح التي تسعى الحكومة على أساسه للحصول على قرض بنحو 4 مليار دولار.وأفاد الطبوبي بأن الحكومة لم تطلع المنظمة الشغيلة على مضمون برنامج الاصلاح مشيرا الي أنه لم تحصل أي مشاورات بشأن الاصلاحات التي يتم الحديث عنها.وخاطب الطبوبي وزير المالية قائلا " يا سيد وزير المالية ما يتعدى معانا هو الصادق والوطني والواضح وأحنا المخاتلة ما نلعبوهاش، تربينا رجال وصادقين ووطنيين".وتابع الطبوبي بنبرة متشنّجة وأقسم على أن تونس لن تتحصل على أي قرض وخاطب وزير المالية قائلا "نأكدلك والله صندوق النقد الدولي لا يعطيكم فرنك".علما أن تونس تعاني من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي.وفي أفريل 2016، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على إقراض تونس مبلغ 2.8 مليار دولار على مدى 4 سنوات، لم تتلق منه إلا 1.6 مليار دولار؛ بسبب عجز الحكومة عن تنفيذ مجموعة إصلاحات هيكلية اشترطها الصندوق.وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8 بالمئة العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 3.1 بالمئة العام الحالي.