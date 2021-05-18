باريس: رئيس الجمهورية يلتقي بنظيره السنغالي

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021 بباريس، الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال.وأعرب رئيس الدولة عن استعداد تونس لمواصلة تعزيز علاقات تعاونها الراسخ مع السنغال وتنويعها.ودعا رئيس الجمهورية إلى تنسيق المواقف بخصوص التوزيع العادل للقاحات ضد كوفيد-19 خاصة بالنسبة للدول الافريقية، ومعالجة مسألة الديون الافريقية بالتعاون والتشاور مع شركاء القارة والمؤسسات الدولية المعنية من أجل تحقيق تطلعات شعوبها للتنمية والاستقرار.وأكد رئيس الدولة على التزام تونس بتنظيم قمة الفرنكوفونية في موعدها.من جانبه، عبر الرئيس ماكي سال عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين وتطلعه إلى مزيد تحفيز الاستثمارات التونسية في السنغال وتطوير التبادل في محالات الصحة والتعليم العالي.وشدد، أيضا، على مواصلة التنسيق بخصوص الملفات الافريقية الراهنة. ووجه رئيس الجمهورية دعوة لزيارة تونس إلى الرئيس ماكي سال الذي رحب بها ووعد بتلبيتها قريبا.وتشارك تونس في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية بباريس التي تلتئم لأول مرة حضوريا، منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ،إلى جانب 22 بلدا افريقيا .وتهدف هذه القمّة، الى إيجاد موارد تمويل جديدة للقارة الإفريقية التي تضررت بشكل فادح، من ازمة كورونا، وهي تطمح الى وضع ركائز مساعدة مكثفة للاقتصاديات الإفريقية، حتى تتمكن من مجابهة الصدمات التي تلقتها جرّاء وباء كورونا.ويشارك في القمة ايضا مسيرين في بلدان مجموعة السبع والمؤسسات الأوروبية والافريقية والمنظمات الدولية الى جانب المديرين العامين للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي، وستعمل على توفير دعم للقطاع الخاص في افريقيا.