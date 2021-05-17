عصام الشابي: كل الشعوب تحركت من أجل غزة الا شعوب المحور السعودي المصري الاماراتي

ندد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية أن الحرب على غزة كشفت طبيعة المحور المصري السعودي الإماراتي.والإثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 10 ماي الجاري، إلى 212 شهيدا و 1400 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.ومنذ 13 أفريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين."كل شعوب الامة تحركت تعبيرا عن رفض العدوان و دعم المقاومة ... الا شعوب المحور المصري السعودي الاماراتي.نظام السيسي و حلفاؤه يحاولون اخراج شعوبهم من دائرة الانتماء القومي و الانساني.كل التضامن مع الشعب المصري الذي سيبقى قلب العروبة النابض رغم كيد المستبدين ."