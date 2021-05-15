تطوير التعاون المشترك محور مكالمة هاتفية بين المشيشي ونظيره القطري

الأناضول -

جرى مساء يوم السبت 15 ماي 2021 اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني تبادلا من خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, أكد الجانبان على العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، كما شدّدا على ضرورة العمل على مزيد تدعيمها في كل المجالات، بما من شأنه أن يعود بالفائدة والازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين.واتفق كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء القطري على ضرورة انجاح الاستحقاقات القادمة وعلى رأسها اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية.