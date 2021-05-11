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وحدة مكافحة الارهاب تفتح بحثا تحقيقيا في تهديدات بالقتل تستهدف سيف الدين مخلوف

Publié le Mardi 11 Mai 2021 - 13:18 قراءة: 0 د, 26 ث
أعلن الثلاثاء 11 أفريل، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أن وحدة مكافحة الارهاب ببوشوشة فتحت بحثا تحقيقيا بخصوص تهديدات بالقتل تستهدف زميله في الائتلاف سيف الدين مخلوف.

وأوضح العلوي أن فتح هذا التحقيق يأتي بناء على تدوينة نشرها بتاريخ 29 أفريل بعنوان " سيف الدين مخلوف دمه ليس ماء" والتي كانت مرفوقة بصور لرسائل تهديد وصلت الي الكتلة.


وأشار العلوي الي أن وحدة مكافحة الارهاب تسلّمت 14 رسالة تهديد وصلت الي ائتلاف الكرامة وأحالتها على الاختبار في انتظار ما سيكشف عنه البحث.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 225632

Observateur  (Canada)  |Mardi 11 Mai 2021 à 14h 51m |           
@oceanus:
ربي يشفيك

Oceanus  ()  |Mardi 11 Mai 2021 à 13h 44m |           
Cest pas vrai et s il y a un traitre hypocrite en tunisie c est makhlouf et il doit payer pour ce qu il a fait dans l aeroport c est pour cela d ailleurs qu ils ont cree cette histoire pour detourner la vue de l histoire de l aeroport.non monsieur ce mec doit passer devant la justice



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