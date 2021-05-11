وحدة مكافحة الارهاب تفتح بحثا تحقيقيا في تهديدات بالقتل تستهدف سيف الدين مخلوف

أعلن الثلاثاء 11 أفريل، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أن وحدة مكافحة الارهاب ببوشوشة فتحت بحثا تحقيقيا بخصوص تهديدات بالقتل تستهدف زميله في الائتلاف سيف الدين مخلوف.وأوضح العلوي أن فتح هذا التحقيق يأتي بناء على تدوينة نشرها بتاريخ 29 أفريل بعنوان " سيف الدين مخلوف دمه ليس ماء" والتي كانت مرفوقة بصور لرسائل تهديد وصلت الي الكتلة.وأشار العلوي الي أن وحدة مكافحة الارهاب تسلّمت 14 رسالة تهديد وصلت الي ائتلاف الكرامة وأحالتها على الاختبار في انتظار ما سيكشف عنه البحث.