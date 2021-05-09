نجاح اولى تجارب بروتوكل LoRa على القمر الصناعي التونسي تحدي واحد

أعلنت شركة تلنات نجاح القمر الصناعي التونسي تحدي واحد في جمع بيانات من أجهزة استشعار مختلفة وقام بتشفيرها وارسالها إلى المحطة الأرضية عبر بروتوكول LoRa وذلك بعد أن قام مهندسي شركة تلنات بتشغيل Gateway وهو أحد مكوني القمر الصناعي الخاص باستقبال الإشارات اللاسلكية الصادرة من الأرض.وحسب صاحب شركة تلنات محمد فريخة، فإنه بذلك قد وقع اختبار وتأكيد تطبيقة انترنات الأشياء عبر الفضاء والتي تعتمد على تقنية اتصالات جديدة تم تطويرها في تلنات عبر بروتوكول LoRa.وكشف أن هذه التجربة تُعد واحدة من أول التجارب في العالم لبروتكول LoRa في الاتصالات وانترنات الأشياء.وأفاد فريخة أنه خلال المرحلة القادمة سيتم اختبار تطبيقات أخرى تستخدم في مجال المدن الذكية والفلاحة.