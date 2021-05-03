رئيس الجمهورية يتسلّم رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الاثنين 3 ماي 2021 بقصر قرطاج، زيني مولاي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي الذي كان محمّلا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من قبل باه نداو، الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي.وأكّد رئيس الجمهورية، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، على اعتزاز تونس بانتمائها الإفريقي وحرصها على تطوير علاقات الأخوة والتضامن التي تجمعها بالدول الافريقية الشقيقة واستعدادها لمواصلة الدفاع عن قضايا القارة ومصالحها، لا سيما في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، لتعزيز الجهود المشتركة من أجل صون الأمن والاستقرار وتحقيق آمال الشعوب الإفريقية وتطلعاتها.كما أعرب رئيس الدولة عن ارتياحه لمستوى علاقات التعاون التي تجمع تونس بمالي، وشدد على ضرورة تطويرها وفق فكر مشترك ورؤى جديدة تخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الدعم والتأييد في المحافل الإقليمية والدولية.ومن جانبه، صرّح زيني مولاي بأنه نقل إلى سيادة رئيس الجمهورية تحيات أخيه الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي وحرصه الشديد على مزيد ترسيخ علاقات التعاون والدعم المتبادل بين البلدين وتطلّعه إلى مواصلة تونس مساندتها للجهود الأممية من أجل تحقيق الاستقرار في جمهورية مالي.