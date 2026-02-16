بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الخامسة
تُقام يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 مباريات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة، وفق البرنامج التالي:
* قاعة الرائد البجاوي – صفاقس
اتحاد النقل الصفاقسي – الأولمبي القليبي (15:00)
* قاعة الزواوي
الترجي الرياضي – مولدية بوسالم (16:00)
* قاعة الرائد البجاوي – صفاقس
النادي الصفاقسي – النجم الساحلي (17:00)
