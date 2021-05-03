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وليد حجام : مؤسسة الرئاسة لم تتحصل على أية جرعة لكورونا

Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 10:03 قراءة: 0 د, 29 ث
قال وليد حجام الملحق بالدائرة الدبلوماسية في رئاسة الجمهورية في مداخلة ببرنامج " الماتينال" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" ان مؤسسة الرئاسة لم تتحصل ولن تتحصل على أية جرعة لكورونا بعيدا عن الدائرة العامة للصحة العسكرية.
وقال وليد حجام " بالتالي رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتلق تلقيح كورونا الى حد الان".
وأضاف المتحدث " تعاملنا في مستوى رئاسة الجمهورية لا يكون مباشرة مع وزارة الدفاع الوطني بل مع الإدارة العامة للصحة العسكرية".
ويأتي رد وليد حجام ردا على معلومات حول معلومات لتلقي رئاسة الجمهورية لعشرة آلاف تلقيح .





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