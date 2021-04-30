عُقدت الجولة الرابعة للمشاورات بين وزارتي الخارجية الهندية و التونسية يوم 30 أفريل 2021 بشكل افتراضي. و قد ترأس الوفد الهندي سانجاي بهاتاشاريا كاتب الدولة للخارجية الهندية فيما ترأس الوفد التونسي محمد علي النفطي كاتب الدولة للخارجية التونسية. وشارك في الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين بمن فيهم سفير الهند في تونس سعادة السيد بونيت كوندال وسفيرة تونس في الهند سعادة السيدة حياة الطالبي.ووفق بلاغ لسفارة الهند بتونس, استعرض الجانبان بشكل شامل الوضعية الحالية للعلاقات الثنائية في جميع المجالات بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية والقنصلية.وعقدت مناقشات مفصلة حول تعزيز العلاقات الثنائية والتوجه المستقبلي لتنمية التعاون الثنائي. وأعرب الجانب التونسي عن سعادته ودعمه للاحتفال بمرور 75 عاما على استقلال الهند الذي سيتم الاحتفال به في 2021-2022. كما رحب الجانب الهندي بقرار تونس للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.ثم أشار الجانبان إلى الاتجاه التصاعدي في حجم التجارة بين البلدين واتفقا على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي بما في ذلك تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والسيارات وصناعة النسيج والزراعة والأدوية والمستحضرات الصيدلانية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة وغيرها. كما دعا الجانبان إلى زيادة روابط لقاءات الأعمال بين الجانبين.و كانت هناك نقاشات حول مناهج للتخفيف من تأثير جائحة Covid-19. فيما عبر الجانبان عن تقديرهما للتعاون في القضايا المتعلقة بـ Covid-19، كما اتفقا على زيادة تعزيز تعاونهما في مكافحة هذا الوباء الخطير.وبصفتهما عضوين في مجلس الأمن الدولي، أجرى الجانبان أيضًا تبادلًا بشكل متعمقً لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على تماثل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا العالمية.و قد اتفق الجانبان على أهمية استمرار الزخم التصاعدي في العلاقة بينهما من خلال تبادل الزيارات والمشاورات المنتظمة فضلا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة المقبل على المستوى الوزاري في نيودلهي في موعد مناسب للطرفين.