حزب العمال يستنكر ما تعرّض له رئيس الهايكا

عبّر حزب العمال وهو يتابع ما تعرّض له رئيس "الهايكا" اليوم من خطوة تصعيدية جديدة ضدّ الهيئة وصلاحيتها، عن استنكاره لما عمد إليه وكيل الجمهورية بولاية زغوان ومنع المحامين من تقديم إناباتهم وهو ما يُعدّ سابقة خطيرة وفق بلاغ لحزب العمال.ووفق نفس البلاغ, حمّل الحزب الحكومة وحزامها السياسي مسؤوليتها في ضمان الحماية اللاّزمة لأعضاء الهيئة أمام تتالي خطابات الكراهية والتكفير والتحريض المتتالية.وكان عضو هيئة المحامين المكلفين من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) أنورالباصي، قال" إن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان تلقوا تعليمات شفاهية من وكيل الجمهورية بعدم قبول نيابات المحامين ما لم يحضر المشتكى بهم" وذلك على اثر شكاية تقدم بها صاحب إذاعة "القرآن الكريم" سعيد الجزيري ضد الهايكا.وذكر عضو هيئة الدفاع ان حضوره اليوم رفقة المحامين ياتي على خلفية الشكاية التي تقدم بها نائب الشعب وصاحب الإذاعة المخالفة للقانون سعيد الجزيري واتهامه للهايكا "بالسرقة ومحاولة القتل".وكانت الهايكا أعلنت في بلاغ لها يوم السبت المنقضي أنه تمّ دعوة رئيس الهيئة ومراقبين اثنين عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور، يوم الاثنين 26 أفريل 2021، لدى فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان على اثر شكاية تقدم بها النائب سعيد الجزيري صاحب إذاعة "القرآن الكريم" غير القانونية ،بتهمة "السرقة ومحاولة الاغتيال" بعد ان تمت عمليّة حجز معدات البثّ التابعة للقناة، التي قامت بها الهيئة بالقوة العامة بتاريخ 17 مارس 2021