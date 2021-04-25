جورجيفا للمشيشي: النقد الدولي سيظل شريكًا موثوقًا به لتونس

وأكد صندوق النقد الدولي، في هذه المراسلة، أنه سيظل شريكًا موثوقًا به لتونس. وناقش البرنامج الإصلاحي الذي سيقدمه الوفد التونسي في هذه الشروط، وجاء في نص المراسلة: "أتفق معك في أن البرنامج يجب أن يحقق هدفًا مزدوجًا: استقرار الاقتصاد في المستقبل القريب وتحقيق نمو مستدام يحترم الاقتصاد وبيئة غنية بالوظائف متوسطة المدى. فيما يتعلق بالإصلاحات، أتفق معك أيضًا على أنه من الضروري معالجة مشكلة استدامة المالية العامة والديون بشكل حاسم، وتنفيذ إصلاحات طموحة للمؤسسات العامة، وفاتورة رواتب الخدمة المدنية، ودعم الطاقة، وكذلك الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال واستقرار القطاع المالي والإدماج المالي والحماية الاجتماعية والحوكمة ".كما رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بحقيقة أن الإصلاحات ذات الأولوية لتونس كانت موضوع حوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والشركاء الدوليين.وأضافت جورجيفا: "لضمان تعافي قوي، من الضروري البناء على برنامج إصلاح يكون نتاج هذا الحوار ومعالجة نقاط الضعف والتحديات الرئيسية في البلاد".وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إنها طلبت من فريقها بدء محادثات فنية مع السلطات التونسية عند استلام برنامج الإصلاح.وأفاد موقع "Business News" بأن الحكومة التونسية طلبت برنامجًا جديدًا لدعم برنامج الإصلاح في رسالة بتاريخ 19 أفريل.يذكر أنه من المقرر أن يتوجه وفد تونسي رفيع المستوى إلى واشنطن للتفاوض بشأن برنامج دعم مع صندوق النقد الدولي.